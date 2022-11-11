Желание Греции видеть Украину в НАТО объяснили её большой обидой на Турцию

Поддержка Грецией украинской заявки на вступление в НАТО объясняется очень просто. Всему виной Турция, которая имеет тесные связи с Россией, заявил Лайфу политолог Юрий Светов.

"Ответ, почему присоединилась Греция, простой: Турция. В этом вся причина. Видя такие плотные взаимоотношения между Турцией и Россией, Греция считает себя обиженной и обойдённой в этом раскладе. Турки имеют отношения с Россией в какой-то мере привилегированные: получают по фиксированным ценам энергоносители и прочее. Теперь им обещано, что они станут газовым хабом, а Греция от этого процесса в стороне", — сказал эксперт.

Афины испытывают настолько сильную обиду по отношению к Турции, что их премьер-министр заявил, что все экономические проблемы в мире происходят из-за Путина, напомнил политолог. По его словам, у двух государств и так были конфликты по всем направлениям, а теперь добавились ещё и вопросы о месторождениях газа, обнаруженных в районе Кипра.

"То есть такой вот клубок, и греческие политики сочли возможным в этой ситуации пойти на конфронтацию с Россией", — заметил Светов.

Вдобавок ещё недавно Греция была на грани полного экономического банкротства и получила кучу денег, которые сейчас надо возвращать. Поддерживая Украину, страна надеется, что ей простят долги, указал собеседник. Однако это вряд ли произойдёт.