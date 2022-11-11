Турчак вручил пятерым детям-героям из ДНР медали "За проявленное мужество"

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак вручил медали "За проявленное мужество" пятерым детям-героям из Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Родители ребят получили благодарности. Турчак поблагодарил детей за подвиг, мужество, отношение к близким и готовность "протянуть руку во имя помощи".

"Родителям, родным — слова благодарности за воспитание детей. Это ваш вклад, ваша заслуга", — сказал Турчак.

Секретарь генсовета уточнил, что ежегодно председатель Совфеда Валентина Матвиенко награждает в рамках всероссийской акции совместно с МЧС России детей-героев из разных уголков страны, а в этом году впервые были отмечены ребята с новых территорий.