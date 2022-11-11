Турчак вручил пятерым детям-героям из ДНР медали "За проявленное мужество"
Турчак наградил детей-героев из ДНР медалью. Обложка © Telegram-канал "Единой России"
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак вручил медали "За проявленное мужество" пятерым детям-героям из Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Родители ребят получили благодарности. Турчак поблагодарил детей за подвиг, мужество, отношение к близким и готовность "протянуть руку во имя помощи".
"Родителям, родным — слова благодарности за воспитание детей. Это ваш вклад, ваша заслуга", — сказал Турчак.
Секретарь генсовета уточнил, что ежегодно председатель Совфеда Валентина Матвиенко награждает в рамках всероссийской акции совместно с МЧС России детей-героев из разных уголков страны, а в этом году впервые были отмечены ребята с новых территорий.
Ранее Лайф писал, что в России стартовала юбилейная "Ёлка желаний". В этом году в акции примут участие дети с новых территорий — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.