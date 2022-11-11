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11 ноября, 13:57

Турчак вручил пятерым детям-героям из ДНР медали "За проявленное мужество"

<p>Турчак наградил детей-героев из ДНР медалью. Обложка © Telegram-канал <a href="https://t.me/er_molnia/5675" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Единой России"</a></p>

Турчак наградил детей-героев из ДНР медалью. Обложка © Telegram-канал "Единой России"

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак вручил медали "За проявленное мужество" пятерым детям-героям из Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Родители ребят получили благодарности. Турчак поблагодарил детей за подвиг, мужество, отношение к близким и готовность "протянуть руку во имя помощи".

"Родителям, родным — слова благодарности за воспитание детей. Это ваш вклад, ваша заслуга", — сказал Турчак.

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Секретарь генсовета уточнил, что ежегодно председатель Совфеда Валентина Матвиенко награждает в рамках всероссийской акции совместно с МЧС России детей-героев из разных уголков страны, а в этом году впервые были отмечены ребята с новых территорий.

Ранее Лайф писал, что в России стартовала юбилейная "Ёлка желаний". В этом году в акции примут участие дети с новых территорий — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Артур Лапсаков

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