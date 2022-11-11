Рогозин стал "вожаком" "Царских волков" в зоне СВО

Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что в зоне спецоперации возглавляет инспекторскую группу военных советников "Царские волки". Подразделение действует как добровольческое.

"Нами создана инспекторская группа "Царские волки", которая состоит из опытных военных советников и экспертов, имеющих богатый военный опыт. Её главная задача — военно-техническая поддержка подразделений ДНР и ЛНР, участвующих в боевых действиях в рамках специальной военной операции. Группа в настоящее время активно работает в зоне СВО под моим непосредственным руководством", — цитирует Рогозина РИА "Новости".