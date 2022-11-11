НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 ноября, 13:58

Рогозин стал "вожаком" "Царских волков" в зоне СВО

Рогозин заявил, что возглавляет группу военных советников в зоне спецоперации

<p>Дмитрий Рогозин в зоне спецоперации. Фото © Телеграм-канал <a href="https://t.me/rogozin_do/3405" target="_blank" rel="noopener noreferrer">РОГОZИН</a></p>

Дмитрий Рогозин в зоне спецоперации. Фото © Телеграм-канал РОГОZИН

Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что в зоне спецоперации возглавляет инспекторскую группу военных советников "Царские волки". Подразделение действует как добровольческое.

"Нами создана инспекторская группа "Царские волки", которая состоит из опытных военных советников и экспертов, имеющих богатый военный опыт. Её главная задача военно-техническая поддержка подразделений ДНР и ЛНР, участвующих в боевых действиях в рамках специальной военной операции. Группа в настоящее время активно работает в зоне СВО под моим непосредственным руководством", цитирует Рогозина РИА "Новости".

По его словам, название "Царские волки" восходит к русским добровольческим отрядам, созданным в Югославии в ноябре 1992 года. Сам Рогозин в прошлом был участником такого отряда во время Приднестровского и Боснийского конфликтов.

"Парни рвутся в наступление": Рогозин побывал на разных участках фронта и пообщался с бойцами

"Парни рвутся в наступление": Рогозин побывал на разных участках фронта и пообщался с бойцами

Напомним, что Дмитрий Рогозин, ещё в июле ушедший с поста гендиректора "Роскосмоса", находится в зоне спецоперации. Бывший руководитель "Роскосмоса" взял себе позывной Космос. Однако позже, похоже, сменил его на Сармат. Ранее Рогозин рассказывал, что прибыл в Донецкую Народную Республику с гуманитарной целью, чтобы лично передать помощь российским бойцам.

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров