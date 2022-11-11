Рогозин стал "вожаком" "Царских волков" в зоне СВО
Рогозин заявил, что возглавляет группу военных советников в зоне спецоперации
Дмитрий Рогозин в зоне спецоперации. Фото © Телеграм-канал РОГОZИН
Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что в зоне спецоперации возглавляет инспекторскую группу военных советников "Царские волки". Подразделение действует как добровольческое.
"Нами создана инспекторская группа "Царские волки", которая состоит из опытных военных советников и экспертов, имеющих богатый военный опыт. Её главная задача — военно-техническая поддержка подразделений ДНР и ЛНР, участвующих в боевых действиях в рамках специальной военной операции. Группа в настоящее время активно работает в зоне СВО под моим непосредственным руководством", — цитирует Рогозина РИА "Новости".
По его словам, название "Царские волки" восходит к русским добровольческим отрядам, созданным в Югославии в ноябре 1992 года. Сам Рогозин в прошлом был участником такого отряда во время Приднестровского и Боснийского конфликтов.
Напомним, что Дмитрий Рогозин, ещё в июле ушедший с поста гендиректора "Роскосмоса", находится в зоне спецоперации. Бывший руководитель "Роскосмоса" взял себе позывной Космос. Однако позже, похоже, сменил его на Сармат. Ранее Рогозин рассказывал, что прибыл в Донецкую Народную Республику с гуманитарной целью, чтобы лично передать помощь российским бойцам.