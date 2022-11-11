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11 ноября, 14:14

Для Государственного музея спорта в Петербурге подобрали 2000 экспонатов

<p>Рабочая встреча по поводу открытия филиала Государственного музея спорта в Петербурге. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/kfisspb?w=wall-176747572_11693" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Комитет по физической культуре и спорту</a></p>

Рабочая встреча по поводу открытия филиала Государственного музея спорта в Петербурге. Обложка © VK / Комитет по физической культуре и спорту

Для филиала Государственного музея спорта в Санкт-Петербурге подобрали 2000 экспонатов. Как отметил глава городского Комитета по физической культуре Антон Шантырь, данные предметы раскроют славную спортивную историю Северной столицы.

"Мы рады, что идея [открытия] уже имеет осязаемые параметры и приблизительные сроки реализации. Наш город славится спортивными традициями и успехами. Но в одном месте приобщиться к ним было раньше негде, а скоро такая точка появится", — приводит его слова газета "Петербургский дневник".

Музей будет располагаться в здании комитета на Миллионной улице. Директор Государственного музея спорта и заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева рассказала, что экспозиция будет содержать одну из самых больших коллекций изделий из драгоценных металлов. Она отметила, что сейчас в вопросе открытия есть некоторые технические сложности, точная дата не называется, однако власти уложатся в необходимые сроки.

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Ранее Елена Истягина-Елисеева рассказывала, что музей будет находиться в историческом центре города. Она отметила, что филиалы Государственного музея спорта не помешает открыть во всех регионах РФ.

Никита Осипов

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