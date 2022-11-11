Для Государственного музея спорта в Петербурге подобрали 2000 экспонатов

Для филиала Государственного музея спорта в Санкт-Петербурге подобрали 2000 экспонатов. Как отметил глава городского Комитета по физической культуре Антон Шантырь, данные предметы раскроют славную спортивную историю Северной столицы.

"Мы рады, что идея [открытия] уже имеет осязаемые параметры и приблизительные сроки реализации. Наш город славится спортивными традициями и успехами. Но в одном месте приобщиться к ним было раньше негде, а скоро такая точка появится", — приводит его слова газета "Петербургский дневник".

Музей будет располагаться в здании комитета на Миллионной улице. Директор Государственного музея спорта и заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева рассказала, что экспозиция будет содержать одну из самых больших коллекций изделий из драгоценных металлов. Она отметила, что сейчас в вопросе открытия есть некоторые технические сложности, точная дата не называется, однако власти уложатся в необходимые сроки.