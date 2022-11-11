Российские военные наносят удары по ВСУ на правом берегу Днепра

Военные РФ в данный момент наносят огневое поражение по скоплениям живой силы и техники ВСУ на правом берегу Днепра. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В настоящее время по скоплениям живой силы и военной техники Вооружённых сил Украины на правом берегу Днепра наносится огневое поражение", — сказал он.