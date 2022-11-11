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Опубликовано 11 ноября 2022, 14:23
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Российские военные наносят удары по ВСУ на правом берегу Днепра

ВС РФ наносят огневое поражение по живой силе и технике ВСУ на правом берегу Днепра

Военные РФ в данный момент наносят огневое поражение по скоплениям живой силы и техники ВСУ на правом берегу Днепра. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В настоящее время по скоплениям живой силы и военной техники Вооружённых сил Украины на правом берегу Днепра наносится огневое поражение", — сказал он.

Конашенков также отметил, что на левый берег Днепра выведено более 30 тысяч российских военных, около пяти тысяч единиц вооружений и техники, а также материальное имущество.

ВС РФ остановили подразделения ВСУ в 30–40 км от района переправ через Днепр
ВС РФ остановили подразделения ВСУ в 30–40 км от района переправ через Днепр

Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ завершили переброску войск с правого берега Днепра. Потерь личного состава, вооружения, техники и материальных средств не допущено. О начале перегруппировки МО РФ сообщило 10 ноября.

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ТАСС / Вадим Савицкий

Варвара Романова
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