Минобороны: ВС РФ переправили на левый берег Днепра всю подлежавшую ремонту технику
Российские военные переправили на левый берег Днепра всю технику, которая подлежит ремонту. Сейчас с ней работают ремонтные подразделения, сообщил представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На левый берег Днепра также вывезена вся российская военная техника, подлежавшая ремонту. В настоящее время ремонтные подразделения приступили к её обслуживанию", — сказал представитель оборонного ведомства.
По его словам, благодаря слаженным действиям российских военных на правом берегу Днепра ни одной единицы техники и вооружения не осталось. Конашенков также подчеркнул, что соединения и воинские части Вооружённых сил России уже заняли заранее подготовленные оборонительные позиции.
Помимо этого, представитель Минобороны сообщил, что военные РФ в данный момент ведут огонь по скоплениям живой силы и техники ВСУ на противоположной стороне реки.
ТАСС / Бобылев Сергей