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Опубликовано 11 ноября 2022, 14:35
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Минобороны: ВС РФ переправили на левый берег Днепра всю подлежавшую ремонту технику

Российские военные переправили на левый берег Днепра всю технику, которая подлежит ремонту. Сейчас с ней работают ремонтные подразделения, сообщил представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На левый берег Днепра также вывезена вся российская военная техника, подлежавшая ремонту. В настоящее время ремонтные подразделения приступили к её обслуживанию", — сказал представитель оборонного ведомства.

По его словам, благодаря слаженным действиям российских военных на правом берегу Днепра ни одной единицы техники и вооружения не осталось. Конашенков также подчеркнул, что соединения и воинские части Вооружённых сил России уже заняли заранее подготовленные оборонительные позиции.

ВС РФ завершили переброску войск с правого берега Днепра
ВС РФ завершили переброску войск с правого берега Днепра

Помимо этого, представитель Минобороны сообщил, что военные РФ в данный момент ведут огонь по скоплениям живой силы и техники ВСУ на противоположной стороне реки.

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ТАСС / Бобылев Сергей

Максим Плетнёв
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