На левый берег Днепра выведено более 30 тысяч российских военных
Более 30 тысяч российских военных выведено на левый берег Днепра. Кроме того, переброшено около пяти тысяч единиц техники. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Всего выведено свыше 30 тысяч российских военнослужащих, около 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, а также материальное имущество", — сказал он.
Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ завершили переброску войск с правого берега Днепра. Потерь личного состава, вооружения, техники и материальных средств не допущено. О начале перегруппировки МО РФ сообщило 10 ноября.
ТАСС / Юрий Смитюк