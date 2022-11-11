Сразу два проекта News Media номинированы на премию "Знание-2022"

Сразу два проекта медиахолдинга News Media номинированы на просветительскую премию российского общества "Знание". Речь идёт о мультимедийном онлайн-проекте "Душа Сербии" от креативной лаборатории "Гигарама" и документальном фильме "Постковид" от команды Life.

Так, проект "Душа Сербии" участвует в номинации "За вклад в просвещение в сфере "Культура и искусство", а "Постковид" — "За лучший просветительский фильм". 10 ноября стартовало голосование, которое продлится до 5 декабря. Поддержать наши проекты, отдав за них голос, можно по этой ссылке. В общей сложности будет определено 22 лауреата в 13 номинациях. Торжественная церемония вручения премии "Знание" состоится в декабре в Государственном Кремлёвском дворце.

Напомним, что премия российского общества "Знание" учреждена для признания достижений деятелей просвещения — преподавателей, лекторов, школьных учителей, блогеров, компаний, СМИ, а также других выдающихся людей и проектов из разных областей, осуществляющих просветительскую деятельность. Лауреатами премии станут просветители, просветительские проекты и компании, завоевавшие высокие оценки экспертов и почётного жюри, а также симпатии зрителей. Премия вручается ежегодно.