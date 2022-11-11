Тифлопедагог рассказала, как правильно общаться с незрячими
Тифлопедагог Анисимова: При общении с незрячим человеком важно говорить конкретные фразы
Тифлопедагог Анисимова рассказала, как общаться со слепыми. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
"Ещё одно правило общения с незрячим человеком — оречевлять жесты. Он не может вашу прекрасную мимику оценить. "Позвольте мне пожать вашу руку", — говорите вы, глядя на незрячего визави, и протягиваете ему руку. Для него ваши слова — знак того, что он должен пожать протянутую руку", — добавила Анисимова.
Также эксперт объяснила, как нельзя себя вести со слепыми. Людей с ограниченными возможностями не стоит тянуть за собой или стараться посадить. Кроме того, не следует трогать трость, а также спрашивать, как человек потерял зрение.
Ранее Лайф писал, что восьмиклассник из Кемеровской области Денис Кручинин создал умный браслет для незрячих людей. Устройство издаёт ультразвуковую волну и ловит её отражение от окружающих предметов.