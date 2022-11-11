Тифлопедагог рассказала, как правильно общаться с незрячими

При общении с незрячим человеком важно говорить конкретные фразы. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала тифлопедагог Анастасия Анисимова. Например, выражение "Буквально в двух шагах" лучше заменить на более точное — "Через 20 метров". А если человек решил стать проводником для слепого, то стоит подставить ему плечо и подробно рассказать о препятствиях на пути.

Тифлопедагог Анисимова рассказала, как общаться со слепыми. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Ещё одно правило общения с незрячим человеком — оречевлять жесты. Он не может вашу прекрасную мимику оценить. "Позвольте мне пожать вашу руку", — говорите вы, глядя на незрячего визави, и протягиваете ему руку. Для него ваши слова — знак того, что он должен пожать протянутую руку", — добавила Анисимова.

Также эксперт объяснила, как нельзя себя вести со слепыми. Людей с ограниченными возможностями не стоит тянуть за собой или стараться посадить. Кроме того, не следует трогать трость, а также спрашивать, как человек потерял зрение.