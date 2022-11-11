Набиуллина: Сейчас будущее как никогда туманно
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина считает, что будущее в настоящее время как никогда туманно. Об этом она заявила в ходе форума Finopolis, говоря о Сергее Швецове, который в марте этого года покинул пост её первого зама.
"Я в принципе не знаю человека, который генерировал бы больше новых идей, чем Сергей Анатольевич. Для нас в Центральном банке он выступал всегда внутренним футурологом, визионером, и сейчас, когда будущее как никогда туманно, мы, конечно, особенно скучаем по вам, Сергей Анатольевич", — сказала она, представляя спикеров пленарной сессии форума.
А накануне глава ЦБ РФ не стала отвечать на вопрос о том, прошла ли российская экономика дно или ей только предстоит это сделать. Набиуллина подчеркнула, что не любит "искать дно" в любых вопросах, при этом добавив, что "жёсткий вариант развития событий" в мировой экономике всё же возможен.
ТАСС / Сергей Бобылев