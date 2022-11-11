Набиуллина: Сейчас будущее как никогда туманно

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина считает, что будущее в настоящее время как никогда туманно. Об этом она заявила в ходе форума Finopolis, говоря о Сергее Швецове, который в марте этого года покинул пост её первого зама.

"Я в принципе не знаю человека, который генерировал бы больше новых идей, чем Сергей Анатольевич. Для нас в Центральном банке он выступал всегда внутренним футурологом, визионером, и сейчас, когда будущее как никогда туманно, мы, конечно, особенно скучаем по вам, Сергей Анатольевич", — сказала она, представляя спикеров пленарной сессии форума.