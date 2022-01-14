Первый зампред ЦБ РФ Швецов и зампред регулятора Скобелкин покинут должности
Как указала пресс-служба Банка РФ, новым статс-секретарём — заместителем председателя с 17 января назначен Алексей Гузнов.
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Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов и заместитель председателя Дмитрий Скобелкин покинут свои посты. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.
Швецов покинет должность 21 марта. Указывается, что он принял решение продолжить карьеру вне регулятора. Скобелкин уйдёт из Центробанка 25 января.
Среди назначений: новым статс-секретарём — заместителем председателя ЦБ с 17 января станет Алексей Гузнов; глава Агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев будет зампредом регулятора; зампред ЦБ Владимир Чистюхин назначен первым заместителем председателя; директор департамента страхового рынка Филипп Габуния станет зампредседателя регулятора.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не вмешивается в работу Центробанка. Глава государства отметил, что слышит критику в адрес Банка России, при этом подчеркнул, что регулятор ведёт независимую политику.
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