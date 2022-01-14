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Первый зампред ЦБ РФ Швецов и зампред регулятора Скобелкин покинут должности

Как указала пресс-служба Банка РФ, новым статс-секретарём — заместителем председателя с 17 января назначен Алексей Гузнов.

14 января, 15:03
<p>Фото © <a href="https://www.cbr.ru/press/pr/?file=27042021_115000PR2021-04-27T11_38_08.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЦБ РФ</a></p>

Фото © ЦБ РФ

Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов и заместитель председателя Дмитрий Скобелкин покинут свои посты. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.

Швецов покинет должность 21 марта. Указывается, что он принял решение продолжить карьеру вне регулятора. Скобелкин уйдёт из Центробанка 25 января.

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Среди назначений: новым статс-секретарём — заместителем председателя ЦБ с 17 января станет Алексей Гузнов; глава Агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев будет зампредом регулятора; зампред ЦБ Владимир Чистюхин назначен первым заместителем председателя; директор департамента страхового рынка Филипп Габуния станет зампредседателя регулятора.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не вмешивается в работу Центробанка. Глава государства отметил, что слышит критику в адрес Банка России, при этом подчеркнул, что регулятор ведёт независимую политику.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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