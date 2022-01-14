Первый зампред ЦБ РФ Швецов и зампред регулятора Скобелкин покинут должности

Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов и заместитель председателя Дмитрий Скобелкин покинут свои посты. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.

Швецов покинет должность 21 марта. Указывается, что он принял решение продолжить карьеру вне регулятора. Скобелкин уйдёт из Центробанка 25 января.

Среди назначений: новым статс-секретарём — заместителем председателя ЦБ с 17 января станет Алексей Гузнов; глава Агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев будет зампредом регулятора; зампред ЦБ Владимир Чистюхин назначен первым заместителем председателя; директор департамента страхового рынка Филипп Габуния станет зампредседателя регулятора.