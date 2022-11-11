СК РФ: Пленные военные ВСУ рассказали подробности убийств мирных жителей

Военнослужащие Украины Василий Михайлов, Даниил Овчинников, Артур Пустовой и Алексей Томилин, которые находятся в российском плену, рассказали подробности убийств мирных жителей. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

По данным следствия, военный 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Михайлов рассказал, как избил мирного жителя, когда проводил допрос, нанеся смертельные травмы. А его сослуживец из той же бригады Овчинников поделился, что по приказу командования расстреливал людей, которые якобы несли угрозы военным. Кроме того, командир 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ Пустовойт признался, что убил безоружного мужчину.

В ведомстве подчеркнули, что военнослужащие Украины не раскаиваются и не сожалеют о содеянном, а все признания похожи друг на друга.

"Следователи отмечают, что карательная деятельность украинских националистов сравнима с преступлениями нацистов в годы Великой Отечественной войны. Яркий пример тому жестокое и циничное убийство в Мариуполе пожилой женщины", — говорится в сообщении СКР.

Мирная жительница стала жертвой бойца 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ Томилина и его сослуживца. Пенсионерка высказала слова поддержки в сторону России, после чего один из военных выстрелил ей в затылок, а другой — в область грудной клетки.