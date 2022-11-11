Олимпийская чемпионка Веснина оценила шансы Медведева и Рублёва на итоговом турнире ATP

Попадание российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублёва в одну группу на итоговом турнире ATP поднимает шансы на то, что кто-то из них выйдет в плей-офф. Об этом заявила олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина.

"Попадание Даниила и Андрея в одну группу увеличивает шансы, что кто-то из них точно будет иметь одну победу. Это очень важно. Так как это групповой этап, то войти в полуфинал может даже игрок, у которого одна победа и два поражения. Потому что потом идёт подсчёт на очки, геймы и так далее", — приводит её слова "Спорт-Экспресс".

Хотелось бы, чтобы дальше прошли оба спортсмена, однако у них сильные соперники, отметила Веснина. Например, серб Новак Джокович — это лидер и главный фаворит турнира. Но оба наших теннисиста хотят победить и имеют хорошие шансы пройти подгруппу как минимум, добавила спортсменка.

"Даниил предпочтительнее. Он и в рейтинге выше стоит, и более титулованный, и на год постарше. Но Рублёв обыгрывал Медведева. Поэтому я думаю, что это будет очень интересное противостояние, и заранее отдать кому-то пальму первенства не хотелось бы", — заключила Веснина.