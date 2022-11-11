Хакеры Killnet взломали сайты госучреждений Греции "за содействие НАТО"

Хакеры из Killnet взломали сайты сразу нескольких госучреждений Греции. В телеграм-канале участники группировки написали, что государственная сетевая инфраструктура греков была заблокирована "за содействие НАТО и предательство перед Россией".

Так, атакам подверглись сайты Минздрава, Минобороны и греческой армии. Вместе с тем, по данным группировки, были заблокированы личные кабинеты всех пользователей в Греции, а также все имеющиеся сервисы электронного правительства (аналог "Госуслуг").