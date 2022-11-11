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11 ноября, 15:05

Хакеры Killnet взломали сайты госучреждений Греции "за содействие НАТО"

Хакеры из Killnet взломали сайты сразу нескольких госучреждений Греции. В телеграм-канале участники группировки написали, что государственная сетевая инфраструктура греков была заблокирована "за содействие НАТО и предательство перед Россией".

Так, атакам подверглись сайты Минздрава, Минобороны и греческой армии. Вместе с тем, по данным группировки, были заблокированы личные кабинеты всех пользователей в Греции, а также все имеющиеся сервисы электронного правительства (аналог "Госуслуг").

"Ничего личного. Вы содействуете гибели наших людей — мы содействуем гибели ваших! <…> Греция помогает ВСУ — Killnet помогает Греции стать самой нищей страной в ЕС", — написали хакеры.

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Ранее хакеры Killnet сообщили о взломе сайта Службы информационных технологий и кибербезопасности (STISC), которая занимается предотвращением кибератак на информсистемы Молдавии. До этого они также атаковали более 200 ресурсов Эстонии после демонтажа памятника Т-34.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова

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