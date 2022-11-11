Орбан и Эрдоган выступили за скорейшее перемирие между Россией и Украиной

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступили за скорейшее перемирие и начало переговоров между Россией и Украиной. Об этом они заявили на встрече во время саммита Организации тюркских государств в Самарканде.