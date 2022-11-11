Орбан и Эрдоган выступили за скорейшее перемирие между Россией и Украиной
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступили за скорейшее перемирие и начало переговоров между Россией и Украиной. Об этом они заявили на встрече во время саммита Организации тюркских государств в Самарканде.
"Лидеры двух стран согласились, что прекращение огня, переговоры и мир необходимы как можно скорее", — сказал пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши венгерскому MTI.
Орбан и Эрдоган также призвали лидеров других стран прилагать совместные усилия для разрешения ситуации мирным путём.
А ранее президент Украины Владимир Зеленский, который отвергал любые возможности переговоров с Москвой и даже выпустил соответствующий указ, неожиданно выдвинул ряд условий для возобновления дипломатического процесса. В их числе "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, а также возмещение всех убытков". В МИД РФ на это ответили, что у российской стороны нет никаких предварительных условий для переговоров.
Getty Images / Laszlo Balogh