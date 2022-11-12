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12 ноября, 09:01

СБУ обвинила министра здравоохранения Крыма в госизмене

СБУ обвинила руководителя Минздрава Крыма в государственной измене, сообщается в телеграм-канале спецслужбы. Имя чиновника не называется, но к посту прикреплено фото Константина Скорупского, назначенного в июле главой ведомства.

"В ходе расследования собрана доказательная база о преступной деятельности так называемого "министра здравоохранения АР Крым", — говорится в тексте.

Как пишет СБУ, обвинения предъявлены за "поставки лекарственных средств, оборудования и автомобилей из медучреждений полуострова на нужды российских военных" и за переоборудование больниц под военные госпитали. Украинская статья о госизмене предусматривает до 15 лет тюрьмы.

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Ранее сообщалось, что в конце октября СБУ подтвердила задержание главы предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. Украинская сторона подозревает его в работе на Россию. Вместе с ним был задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности предприятия.

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shutterstock

Татьяна Миссуми

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