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Регион
Опубликовано 12 ноября 2022, 08:03
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Появилось видео с моментом подрыва и обрушения моста на Каховской ГЭС

Появилось видео с моментом подрыва моста на Каховской ГЭС в Херсонской области

В Сети появилось новое видео подрыва, предположительно, моста на Каховской ГЭС в Херсонской области. Он соединял берега реки Днепр.

В Сети появились новые кадры подрыва пролётов, предположительно, Антоновского моста в Херсонской области. Видео © Предоставлено Лайфу

На опубликованных кадрах видно яркую вспышку, в результате которой обломки строения разлетелись в воду и по сторонам. Обрушилось сразу два пролёта моста.

Военкор Коц показал подорванные пролёты Антоновского моста в Херсоне
Военкор Коц показал подорванные пролёты Антоновского моста в Херсоне

Напомним, командующий Объединённой группировкой российских войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин назвал самым целесообразным планом дальнейших действий в зоне спецоперации оборону по барьерному рубежу Днепра. Глава Минобороны Сергей Шойгу согласился с инициативой Суровикина и приказал приступить к отводу российских войск за Днепр.

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Предоставлено Лайфу

Оксана Попова
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