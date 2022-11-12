Появилось видео с моментом подрыва и обрушения моста на Каховской ГЭС

В Сети появилось новое видео подрыва, предположительно, моста на Каховской ГЭС в Херсонской области. Он соединял берега реки Днепр.

На опубликованных кадрах видно яркую вспышку, в результате которой обломки строения разлетелись в воду и по сторонам. Обрушилось сразу два пролёта моста.