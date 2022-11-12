Появилось видео с моментом подрыва и обрушения моста на Каховской ГЭС
Появилось видео с моментом подрыва моста на Каховской ГЭС в Херсонской области
В Сети появилось новое видео подрыва, предположительно, моста на Каховской ГЭС в Херсонской области. Он соединял берега реки Днепр.
В Сети появились новые кадры подрыва пролётов, предположительно, Антоновского моста в Херсонской области. Видео © Предоставлено Лайфу
На опубликованных кадрах видно яркую вспышку, в результате которой обломки строения разлетелись в воду и по сторонам. Обрушилось сразу два пролёта моста.
Напомним, командующий Объединённой группировкой российских войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин назвал самым целесообразным планом дальнейших действий в зоне спецоперации оборону по барьерному рубежу Днепра. Глава Минобороны Сергей Шойгу согласился с инициативой Суровикина и приказал приступить к отводу российских войск за Днепр.
Предоставлено Лайфу