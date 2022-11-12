Немцы призвали дать Зеленскому денег и отправить на необитаемый остров
Читатели Welt предложили дать Зеленскому денег в обмен на уход с поста президента Украины
Немцы предложили заплатить президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы он покинул свой пост, после его слов о выводе российских войск из Херсона. Об этом читатели Die Welt написали в комментариях к публикации о высказываниях украинского лидера про спецоперацию, упрекнув его в попытке выставить происходящее как шоу.
"У меня предложение к Зеленскому. Мы даём ему деньги, а он покидает пост президента и сбегает на необитаемый остров. Все довольны", — заметил один из юзеров.
Пользователи указали, что "Зеленский всего лишь американская марионетка", поэтому нет смысла слушать его и тем более доверять. Один из пользователей резко отметил, что его уже "тошнит от напыщенности Зеленского". А вот Российская армия, по мнению немцев, вполне заслуживает уважения, так как "одна смогла противостоять всем западным странам".
"Я так и не понял, что именно получают немцы от этих выдуманных Зеленским побед?" — задался вопросом другой комментатор.
Напомним, 9 ноября командующий Объединённой группировкой российских войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин назвал самым целесообразным планом дальнейших действий оборону по барьерному рубежу реки Днепр. Глава Минобороны Сергей Шойгу согласился с инициативой и приказал приступить к отводу российских войск за Днепр. О начале перегруппировки МО РФ сообщило 10 ноября. 11 ноября на левый берег Днепра были благополучно и без потерь переправлены около 30 тысяч российских военных и вся их техника.
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