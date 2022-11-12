Немцы призвали дать Зеленскому денег и отправить на необитаемый остров

Немцы предложили заплатить президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы он покинул свой пост, после его слов о выводе российских войск из Херсона. Об этом читатели Die Welt написали в комментариях к публикации о высказываниях украинского лидера про спецоперацию, упрекнув его в попытке выставить происходящее как шоу.

Напомним, 9 ноября командующий Объединённой группировкой российских войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин назвал самым целесообразным планом дальнейших действий оборону по барьерному рубежу реки Днепр. Глава Минобороны Сергей Шойгу согласился с инициативой и приказал приступить к отводу российских войск за Днепр. О начале перегруппировки МО РФ сообщило 10 ноября. 11 ноября на левый берег Днепра были благополучно и без потерь переправлены около 30 тысяч российских военных и вся их техника.