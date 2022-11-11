Зеленский объяснил решение не пускать журналистов в Херсон
Зеленский объяснил отказ пускать СМИ в Херсон "необходимостью разминирования".
Власти Украины решили некоторое время не пускать журналистов в Херсон. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил это необходимостью разминирования города. Об этом он сказал в видеообращении в телеграм-канале.
"Сейчас, когда разминирование ещё даже не началось, мы не можем обеспечить доступ представителей СМИ в Херсон. Нужно разминировать хотя бы базовые коммуникации, проверить основные объекты", — сказал Зеленский.
Напомним, 9 ноября командующий Объединённой группировкой российских войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин назвал самым целесообразным планом дальнейших действий в зоне СВО оборону по барьерному рубежу реки Днепр. Глава Минобороны Сергей Шойгу согласился с инициативой Суровикина и приказал приступить к отводу российских войск за Днепр. О начале перегруппировки МО РФ сообщило 10 ноября. 11 ноября на левый берег Днепра были благополучно и без потерь переправлены около 30 тысяч российских военных и вся их техника.
Офис президента Украины