Зеленский объяснил решение не пускать журналистов в Херсон

Власти Украины решили некоторое время не пускать журналистов в Херсон. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил это необходимостью разминирования города. Об этом он сказал в видеообращении в телеграм-канале.

"Сейчас, когда разминирование ещё даже не началось, мы не можем обеспечить доступ представителей СМИ в Херсон. Нужно разминировать хотя бы базовые коммуникации, проверить основные объекты", — сказал Зеленский.