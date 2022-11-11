Кубок мира по хоккею в 2024 году решили не проводить
В 2024 году не состоится Кубок мира по хоккею. Об этом сообщила пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Там отметили, что лига и профсоюз игроков в течение года работали над планами проведения следующего Кубка мира, который намеревались провести в феврале 2024 года.
"К сожалению, в нынешних условиях невозможно провести Кубок мира по хоккею в это время. Мы продолжаем планировать следующий Кубок мира, надеясь на февраль 2025 года", — говорится в заявлении НХЛ.
Ранее Лайф сообщал, что ИИХФ в конце февраля отстранила Россию от участия в международных соревнованиях. Также нашу страну лишили права проведения взрослого и молодёжного чемпионатов мира в 2023 году. В середине марта национальную команду на два года отстранили от участия в Евротуре.
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