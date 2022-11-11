Кубок мира по хоккею в 2024 году решили не проводить

В 2024 году не состоится Кубок мира по хоккею. Об этом сообщила пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Там отметили, что лига и профсоюз игроков в течение года работали над планами проведения следующего Кубка мира, который намеревались провести в феврале 2024 года.