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11 ноября, 19:34

Для демонстрации силы: США перекинули бомбардировщики к Ирану

Politico: Америка отправила два бомбардировщика на Ближний Восток

США отправили на Ближний Восток два бомбардировщика B-52, которые могут нести ядерное оружие. Очевидно, это было сделано для демонстрации силы в связи с возможными планами Ирана совершить атаку на объекты энергетической инфраструктуры Саудовской Аравии, пишет газета Politico, ссылаясь на источники в Пентагоне.

"Нас не должно удивлять, что есть некоторая часть иранской государственной машины, считающая, что сейчас прекрасный момент для осуществления новых атак в регионе. Такова тактика этого режима. Мы следим за сообщениями об угрозах, они нас очень беспокоят", — сообщил источник издания.

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Напомним, The Wall Street Journal ранее сообщала, что Саудовская Аравия 1 ноября передала США разведданные о "неизбежной атаке" Ирана. Источник газеты говорил, что королевство, Америка и ряд других государств повысили уровень боевой готовности национальных войск. По его словам, поводом для атак Ирана могли стать подозрения Тегерана, что протесты в стране, связанные с убийством молодой девушки Махсы Амини, были спланированы Вашингтоном, Эр-Риядом, Лондоном и Иерусалимом. Отметим, что США уже высылали военные самолёты в сторону Ирана.

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Wikipedia / Master Sgt. Lance Cheung

Анатолий Симоненко

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