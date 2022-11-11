Для демонстрации силы: США перекинули бомбардировщики к Ирану

США отправили на Ближний Восток два бомбардировщика B-52, которые могут нести ядерное оружие. Очевидно, это было сделано для демонстрации силы в связи с возможными планами Ирана совершить атаку на объекты энергетической инфраструктуры Саудовской Аравии, пишет газета Politico, ссылаясь на источники в Пентагоне.

"Нас не должно удивлять, что есть некоторая часть иранской государственной машины, считающая, что сейчас прекрасный момент для осуществления новых атак в регионе. Такова тактика этого режима. Мы следим за сообщениями об угрозах, они нас очень беспокоят", — сообщил источник издания.