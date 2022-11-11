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11 ноября, 19:21

В Роттердаме разблокируют 20 тысяч тонн российских удобрений

Власти Нидерландов решили разблокировать 20 тысяч тонн российских удобрений, застрявших в порту Роттердама из-за санкций. Поставка предназначалась для Малави. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на МИД Нидерландов.

Решение о разблокировке застрявшего зерна, как сообщает агентство, было принято по просьбе Организации Объединённых Наций. По данным МИД страны, удобрения "направлялись в Малави по линии Всемирной продовольственной программы ООН".

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Как ранее писал Лайф, в ООН признали, что мир нуждается в российских удобрениях и зерне. Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли. Он подчеркнул, что страны должны сотрудничать.

Напомним, что 11 ноября в Женеве стартовали переговоры между представителями России и ООН о вывозе украинского зерна. Ранее МИД РФ предупредил, что условия договорённостей выполняются только в отношении Украины, а вот ограничения на экспорт российского продовольствия и удобрений продолжают действовать. Таким образом Россия дала понять, что может при определённых обстоятельствах и не продлить действие зерновой сделки. При этом Турция намерена предложить пролонгировать договорённости ещё на один год после истечения срока действия нынешнего соглашения 19 ноября.

Обложка ©

Wikipedia / AGV

Арина Родионова

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