В Роттердаме разблокируют 20 тысяч тонн российских удобрений

Как ранее писал Лайф, в ООН признали, что мир нуждается в российских удобрениях и зерне. Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли. Он подчеркнул, что страны должны сотрудничать.

Напомним, что 11 ноября в Женеве стартовали переговоры между представителями России и ООН о вывозе украинского зерна. Ранее МИД РФ предупредил, что условия договорённостей выполняются только в отношении Украины, а вот ограничения на экспорт российского продовольствия и удобрений продолжают действовать. Таким образом Россия дала понять, что может при определённых обстоятельствах и не продлить действие зерновой сделки. При этом Турция намерена предложить пролонгировать договорённости ещё на один год после истечения срока действия нынешнего соглашения 19 ноября.