Байдена снова подвёл язык: одно слово далось с пятой попытки

Американский лидер Джо Байден снова попал в неловкую ситуацию. На этот раз 79-летний американский лидер не смог осилить слово "энергетическая" во время выступления в Шарм-эль-Шейхе на Конференции ООН по климату. Президенту США удалось выговорить его только с пятой попытки.

Судя по кадрам, лидер США смог выговорить слово только с пятой попытки, после этого он слегка улыбнулся и продолжил речь. По всей видимости, это его нисколько не смутило. А вот этого нельзя сказать о пользователях соцсетей, которые в очередной раз диагностировали у американского лидера когнитивное расстройство и посоветовали ему не забывать принимать таблетки. К слову, уже скоро, 20 ноября, Байдену исполнится 80 лет.