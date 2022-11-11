Байдена снова подвёл язык: одно слово далось с пятой попытки
Байден не смог осилить слово "энергетическая" во время выступления в Египте
Американский лидер Джо Байден снова попал в неловкую ситуацию. На этот раз 79-летний американский лидер не смог осилить слово "энергетическая" во время выступления в Шарм-эль-Шейхе на Конференции ООН по климату. Президенту США удалось выговорить его только с пятой попытки.
Байден не смог осилить слово "энергетическая" во время выступления в Египте. Видео © Twitter / PBS NewsHour
"Помогите ускорить эмер... энер... э-э, извините, форсировать зарождающуюся глобальную чистую энер... чистую энер... гетическую экономику. Я читал цитату. Извиняюсь", — произнёс Байден.
Судя по кадрам, лидер США смог выговорить слово только с пятой попытки, после этого он слегка улыбнулся и продолжил речь. По всей видимости, это его нисколько не смутило. А вот этого нельзя сказать о пользователях соцсетей, которые в очередной раз диагностировали у американского лидера когнитивное расстройство и посоветовали ему не забывать принимать таблетки. К слову, уже скоро, 20 ноября, Байдену исполнится 80 лет.
А ранее Лайф сообщал, что Байден очередной оговоркой "отправил" Россию воевать в Ирак. Дело в том, что американский лидер перепутал Херсон с иракским городом Эль-Фаллуджа. Последний известен как столица вооружённого сопротивления, где американские войска несли существенные потери.
Flickr / The White House