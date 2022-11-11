"Пари НН" обыграл "Ахмат"
"Пари Нижний Новгород" со счётом 3:2 обыграл "Ахмат" в матче 17-го тура РПЛ
Футболисты клуба " Пари НН" со счётом 3:2 обыграли "Ахмат" в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде.
В команде победителей отличились Ярослав Михайлов, Тимур Сулейманов и Дмитрий Рыбчинский, а среди представителей грозненского клуба голы забили Владимир Ильин и Артём Тимофеев. Таким образом, "Нижний Новгород" с 19 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, а "Ахмат" с 26 очками находится на пятой строчке.
Ранее Лайф писал, что матч пятого тура группового этапа Кубка России между "Ахматом" и московским "Динамо" перенесли с основного стадиона грозненского клуба на другую арену в столице Чечни. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.