НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 ноября, 15:48

В Крыму заявили, что региональный чемпионат по футболу продолжается в штатном режиме

Чемпионат Крыма по футболу продолжается в штатном режиме. Об этом рассказал генеральный директор ФК "Севастополь" Валерий Чалый.

"У нас всё в штатном режиме, никаких изменений. Чемпионат продолжается", — сказал он в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

Чалый отметил, что севастопольцы досрочно оформили четвёртый титул чемпиона за три тура до окончания местного турнира, однако "в очередной раз мы никуда не попадаем". В заключение он заявил о необходимости интеграции полуострова в российский футбол.

Депутат Терюшков ответил Родниной на призыв закрыть футбольные клубы в России

Депутат Терюшков ответил Родниной на призыв закрыть футбольные клубы в России

Ранее Лайф сообщал, что футбольные клубы Севастополя и Крыма смогут с 2023 года участвовать в соревнованиях ФНЛ. Кроме того, с 2023 года детско-юношеские команды полуострова смогут участвовать во всероссийских соревнованиях.

Обложка ©

Telegram / ФК "Севастополь"

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров