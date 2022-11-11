В Крыму заявили, что региональный чемпионат по футболу продолжается в штатном режиме
Чемпионат Крыма по футболу продолжается в штатном режиме. Об этом рассказал генеральный директор ФК "Севастополь" Валерий Чалый.
"У нас всё в штатном режиме, никаких изменений. Чемпионат продолжается", — сказал он в интервью изданию "Спорт-Экспресс".
Чалый отметил, что севастопольцы досрочно оформили четвёртый титул чемпиона за три тура до окончания местного турнира, однако "в очередной раз мы никуда не попадаем". В заключение он заявил о необходимости интеграции полуострова в российский футбол.
Ранее Лайф сообщал, что футбольные клубы Севастополя и Крыма смогут с 2023 года участвовать в соревнованиях ФНЛ. Кроме того, с 2023 года детско-юношеские команды полуострова смогут участвовать во всероссийских соревнованиях.
Telegram / ФК "Севастополь"