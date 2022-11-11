Депутат Терюшков ответил Родниной на призыв закрыть футбольные клубы в России

Член Комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Роман Терюшков ответил на заявление трёхкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию и депутата ГД Ирины Родниной, которая заявила о необходимости закрыть все российские футбольные клубы, поскольку они не могут самостоятельно зарабатывать, а только тратят средства из госбюджета.