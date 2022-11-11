Депутат Терюшков ответил Родниной на призыв закрыть футбольные клубы в России
Член Комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Роман Терюшков ответил на заявление трёхкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию и депутата ГД Ирины Родниной, которая заявила о необходимости закрыть все российские футбольные клубы, поскольку они не могут самостоятельно зарабатывать, а только тратят средства из госбюджета.
"Роднина — классический представитель фигурного катания, чемпиона России по смене спортивного гражданства. Сама в 90-х покинула ослабевшую Родину, теперь юное поколение призывает переезжать в поисках более сытой жизни", — приводит слова депутата "Спорт-Экспресс".
Терюшков подчеркнул, что всё фигурное катание, как и любой профессиональный спорт, существует за счёт госсредств. Поэтому Родниной, задаваясь вопросом о способности клубов самим зарабатывать, следует рассмотреть все виды спорта, резюмировал парламентарий.
Ранее ФИФА и УЕФА вынесли решение о запрете участия сборной России и клубов из нашей страны в крупных международных турнирах. Таким образом, мужская национальная команда прекратила борьбу за попадание на ЧМ-2022 в Катаре. В сентябре в УЕФА также подтвердили, что сборная России по футболу пропустит Евро-2024.
ТАСС / Владимир Гердо