Карпов с больничной койки уже включается в работу и раздаёт задания помощникам

Гроссмейстер и депутат Государственной думы Анатолий Карпов идёт на поправку и даже потихоньку удалённо включается в работу, хотя врачи рекомендуют ему поберечься. Об этом сообщил в пятницу член наблюдательного совета Федерации шахмат России Альберт Степанян в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

"Старается работать даже несмотря на то, что врачи запрещают это делать. Состояние улучшается, переломов нет, цел и в сознании. Уже даёт задания по телефону своим помощникам. Динамика положительная", — рассказал он.

Степанян не стал делиться прогнозами по поводу выписки Карпова, отметив лишь, что "врачам виднее".