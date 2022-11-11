Карпов с больничной койки уже включается в работу и раздаёт задания помощникам
Представитель Федерации шахмат России Степанян: Гроссмейстер Карпов уже старается работать вопреки запретам врачей
Гроссмейстер и депутат Государственной думы Анатолий Карпов идёт на поправку и даже потихоньку удалённо включается в работу, хотя врачи рекомендуют ему поберечься. Об этом сообщил в пятницу член наблюдательного совета Федерации шахмат России Альберт Степанян в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".
"Старается работать даже несмотря на то, что врачи запрещают это делать. Состояние улучшается, переломов нет, цел и в сознании. Уже даёт задания по телефону своим помощникам. Динамика положительная", — рассказал он.
Степанян не стал делиться прогнозами по поводу выписки Карпова, отметив лишь, что "врачам виднее".
Напомним, что гроссмейстер Карпов неудачно упал днём 29 октября в Георгиевском переулке недалеко от здания Госдумы. Медики диагностировали у 71-летнего пациента закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, кровоизлияние и перелом бедренной кости. А сегодня его супруга сообщила, что в понедельник Анатолия Евгеньевича уже планируют выписать из больницы. Более того, Карпов хотел ночевать дома уже сегодня, но в последний момент медики решили понаблюдать за его состоянием ещё пару дней.
ТАСС / Антон Новодережкин