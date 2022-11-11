Психологи рассказали, чем отличается мужской шопоголизм от женского

Шопоголизм встречается не только у женщин, но и у мужчин, вопреки распространённому мнению, что такая мания присуща лишь представительницам прекрасного пола. Отличие в том, что сильная половина человечества закупается, как правило, технологическими новинками. Об этом рассказала врач-психотерапевт АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

"В вопросе гендерного предпочтения по шопоголизму какие-то верифицированные исследования отсутствуют. Просто для шопоголизма у женщин характерны покупки каких-то вещей — украшений, одежды, а для мужчин — что-то из области IT-продуктов, например компьютерные игры, какие-то гаджеты и любые технологические новшества в этой сфере", — отметила она в беседе с РИАМО.

При этом женщины всё же больше подвержены острой жажде совершать покупки. Как объяснила медицинский психолог психоневрологического диспансерного отделения Королёва Ирина Бахтина, дело в физиологических различиях в функционировании мозга. По её словам, у представительниц прекрасного пола преобладает развитие правого полушария над левым, которое часто называют рациональным и логическим. Эксперт подчеркнула, что у женщин сильнее развито чувственное познание, а потому в этом случае велик шанс совершения импульсивных поступков.