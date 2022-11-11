Психологи рассказали, чем отличается мужской шопоголизм от женского
Психотерапевт Крашкина: Мужчины-шопоголики закупаются гаджетами и компьютерными играми
Шопоголизм встречается не только у женщин, но и у мужчин, вопреки распространённому мнению, что такая мания присуща лишь представительницам прекрасного пола. Отличие в том, что сильная половина человечества закупается, как правило, технологическими новинками. Об этом рассказала врач-психотерапевт АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.
"В вопросе гендерного предпочтения по шопоголизму какие-то верифицированные исследования отсутствуют. Просто для шопоголизма у женщин характерны покупки каких-то вещей — украшений, одежды, а для мужчин — что-то из области IT-продуктов, например компьютерные игры, какие-то гаджеты и любые технологические новшества в этой сфере", — отметила она в беседе с РИАМО.
При этом женщины всё же больше подвержены острой жажде совершать покупки. Как объяснила медицинский психолог психоневрологического диспансерного отделения Королёва Ирина Бахтина, дело в физиологических различиях в функционировании мозга. По её словам, у представительниц прекрасного пола преобладает развитие правого полушария над левым, которое часто называют рациональным и логическим. Эксперт подчеркнула, что у женщин сильнее развито чувственное познание, а потому в этом случае велик шанс совершения импульсивных поступков.
Ранее психолог Екатерина Рязанова рассказала, какие беды скрываются за тягой совершать покупки. Ониомания достаточно легко корректируется психотерапией, однако для этого есть одно условие.
ТАСС / Сергей Бобылев