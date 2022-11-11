Матч "Ахмата" против "Динамо" перенесли на другую арену в Грозном

Матч пятого тура группового этапа Кубка России между "Ахматом" и московским "Динамо" перенесли с основного стадиона грозненского клуба на другую арену в столице Чечни. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

"Решение принято в связи с реконструкцией футбольного поля стадиона "Ахмат-арена", запланированной на ноябрь 2022 года", — говорится в сообщении.

Встреча команд запланирована на 23 ноября. Таким образом, теперь игроки встретятся на арене ГАУ "Спортивный комплекс имени Билимханова", а не на стадионе "Ахмат-арена".