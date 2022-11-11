Матч "Ахмата" против "Динамо" перенесли на другую арену в Грозном
Матч пятого тура группового этапа Кубка России между "Ахматом" и московским "Динамо" перенесли с основного стадиона грозненского клуба на другую арену в столице Чечни. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
"Решение принято в связи с реконструкцией футбольного поля стадиона "Ахмат-арена", запланированной на ноябрь 2022 года", — говорится в сообщении.
Встреча команд запланирована на 23 ноября. Таким образом, теперь игроки встретятся на арене ГАУ "Спортивный комплекс имени Билимханова", а не на стадионе "Ахмат-арена".
Ранее Лайф сообщал, что "Зенит" проиграл "Ахмату" со счётом 1:2 в матче 16-го тура Мир РПЛ. Игра состоялась на "Газпром-арене" в Петербурге. К слову, это первое поражение "Зенита" в текущем сезоне.
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