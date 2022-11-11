Операторам беспилотников и web-разработчикам будет проще получить гражданство РФ
Минтруд увеличит перечень профессий для упрощённого получения гражданства РФ
Перечень профессий, обладатели которых могут получить российское гражданство в упрощённом порядке, будет расширен. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ. Там уточнили, что в обновлённый список войдут те, что соответствуют перспективным потребностям рынка и принципу приоритетного использования национальных ресурсов. Так, к примеру, в ближайшее время, согласно сообщению ведомства, в документ внесут 39 новых специальностей.
"Если в прошлом году перечень был существенно пересмотрен, то представленный на обсуждение в этом году проект не предполагает внесения кардинальных изменений. Поправки носят технический характер, а также учитывают предложения ведомств по востребованным специальностям на российском рынке труда. С учётом предлагаемых изменений перечень будет расширен до 225 профессий", — рассказали в Минтруде.
В числе пополнивших список специальностей крановщик, сверловщик, оператор беспилотных летательных аппаратов, администратор вычислительной сети, разработчик web- и мультимедийных приложений и другие. А вот группы профессий "корреспондент средств массовой информации" и "редактор средств массовой информации" предлагается исключить, вместо них хотят указать наименования всех 14 профессий этих групп. Кроме того, ведомство намерено увеличить отсрочку вступления документа в силу с 10 дней до 6 месяцев. По мнению экспертов, это поможет тем, у кого уже идёт процесс получения гражданства. По данным МВД РФ, за 9 месяцев 2022 года 1036 человек стали гражданами России по упрощённой программе.
Ранее Лайф писал, что волонтёр из Харькова попросила Путина упростить процедуру получения паспорта для беженцев. Она рассказала президенту, что некоторые люди уезжали с одним паспортом, а другие даже не могут найти место, где можно получить временную прописку. В ответ лидер страны пообещал, что этот вопрос постепенно решится.
Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Любимов