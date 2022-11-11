Операторам беспилотников и web-разработчикам будет проще получить гражданство РФ

Перечень профессий, обладатели которых могут получить российское гражданство в упрощённом порядке, будет расширен. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ. Там уточнили, что в обновлённый список войдут те, что соответствуют перспективным потребностям рынка и принципу приоритетного использования национальных ресурсов. Так, к примеру, в ближайшее время, согласно сообщению ведомства, в документ внесут 39 новых специальностей.

"Если в прошлом году перечень был существенно пересмотрен, то представленный на обсуждение в этом году проект не предполагает внесения кардинальных изменений. Поправки носят технический характер, а также учитывают предложения ведомств по востребованным специальностям на российском рынке труда. С учётом предлагаемых изменений перечень будет расширен до 225 профессий", — рассказали в Минтруде.

В числе пополнивших список специальностей крановщик, сверловщик, оператор беспилотных летательных аппаратов, администратор вычислительной сети, разработчик web- и мультимедийных приложений и другие. А вот группы профессий "корреспондент средств массовой информации" и "редактор средств массовой информации" предлагается исключить, вместо них хотят указать наименования всех 14 профессий этих групп. Кроме того, ведомство намерено увеличить отсрочку вступления документа в силу с 10 дней до 6 месяцев. По мнению экспертов, это поможет тем, у кого уже идёт процесс получения гражданства. По данным МВД РФ, за 9 месяцев 2022 года 1036 человек стали гражданами России по упрощённой программе.