Группа экспертов МАГАТЭ провела инспекции на двух ядерных объектах в Харькове

Группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с 8 по 10 ноября проинспектировала два ядерных объекта в Харькове. Отчёт опубликован на сайте организации.

В нём говорится, что специалисты посетили Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт", а также пункт захоронения радиоактивных отходов Харьковского межобластного спецкомбината "Радон". Согласно отчёту экспертов, радиоактивных выбросов на двух вышеуказанных объектах обнаружено не было. При этом в организации уточнили, что первому объекту нанесён значительный урон в результате боевых действий: повреждены почти все корпуса, многие из них не подлежат ремонту.