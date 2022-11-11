Группа экспертов МАГАТЭ провела инспекции на двух ядерных объектах в Харькове
Группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с 8 по 10 ноября проинспектировала два ядерных объекта в Харькове. Отчёт опубликован на сайте организации.
В нём говорится, что специалисты посетили Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт", а также пункт захоронения радиоактивных отходов Харьковского межобластного спецкомбината "Радон". Согласно отчёту экспертов, радиоактивных выбросов на двух вышеуказанных объектах обнаружено не было. При этом в организации уточнили, что первому объекту нанесён значительный урон в результате боевых действий: повреждены почти все корпуса, многие из них не подлежат ремонту.
"Никаких признаков радиационного выброса или утечки ядерного материала [не обнаружено]", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что МАГАТЭ по итогам инспекции трёх объектов на Украине не нашло признаков подготовки Киевом "грязной бомбы". При этом Россия призвала агентство продолжить проверять объекты на территории Незалежной, чтобы не допустить опасной ситуации.
Сайт МАГАТЭ