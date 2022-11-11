Учёные рассказали, какое средство поможет женщинам достичь более яркого оргазма

Масло примулы вечерней помогает женщинам достичь оргазма и в целом улучшает их сексуальную жизнь. Об этом говорится в статье учёных университета Ирана Тарбиат Модарес, которая опубликована в журнале Sexologies.

Специалисты решили провести исследование среди 60 замужних женщин в возрасте от 29 до 41 года. Половина из них каждый вечер принимала 1000 миллиграммов масла, а другие употребляли плацебо. Затем эксперты обсудили с участницами их сексуальную активность в начале и конце исследования. Выяснилось, что те, кто пользовался примулой, получали более яркий оргазм, при этом они достигали его намного чаще.

Исследователи пояснили, что в этом продукте есть простагландин, который обладает гормоноподобными свойствами: расслабляет гладкие мышцы репродуктивной системы, которые и сокращаются во время оргазма. В итоге они становятся более чувствительными и активнее работают, когда женщина получает удовольствие. Учёные предполагают, что масло примулы улучшит качество и мужского оргазма.