Учёные выяснили, чем так опасны электронные сигареты

Наибольший вред электронных сигарет заключается не в содержании никотина, а в ароматических добавках. К такому выводу пришли американские учёные из Высшей школы общественного здравоохранения и политики в области здравоохранения CUNY. Их исследование опубликовано в журнале Nature Scientific Reports.

В ходе эксперимента специалисты протестировали различные вейп-устройства и провели анализ жидкостей для парения. Выяснилось, что концентрация токсичных элементов в жиже зависит не от количества никотина и напряжения устройства, как предполагали многие, а от содержания в ней пропиленглиĸоля, глицерина и ароматизаторов. И именно количество этих добавок влияет на то, как вещество разлагается при парении.

Исследователи призывают создать стратегии по ограничению вейпинга среди новых потребителей. Также, по мнению специалистов, необходимо выработать методики для осуществления контроля за соответствующей отраслью.