Учёные выяснили, чем так опасны электронные сигареты
Nature: Главный вред электронных сигарет заключается в ароматизаторах
Наибольший вред электронных сигарет заключается не в содержании никотина, а в ароматических добавках. К такому выводу пришли американские учёные из Высшей школы общественного здравоохранения и политики в области здравоохранения CUNY. Их исследование опубликовано в журнале Nature Scientific Reports.
В ходе эксперимента специалисты протестировали различные вейп-устройства и провели анализ жидкостей для парения. Выяснилось, что концентрация токсичных элементов в жиже зависит не от количества никотина и напряжения устройства, как предполагали многие, а от содержания в ней пропиленглиĸоля, глицерина и ароматизаторов. И именно количество этих добавок влияет на то, как вещество разлагается при парении.
Исследователи призывают создать стратегии по ограничению вейпинга среди новых потребителей. Также, по мнению специалистов, необходимо выработать методики для осуществления контроля за соответствующей отраслью.
Ранее группа специалистов из Института Фрэнсиса Крика озвучила потенциальную угрозу, с которой может столкнуться мир через десять лет из-за популярного сейчас курения электронных сигарет. По словам учёных, такой вид употребления никотина всё же может вызывать рак лёгких.
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