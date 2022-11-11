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11 ноября, 17:39

Шольц пообещал Зеленскому, что Германия будет и дальше поддерживать Украину

Немецкий канцлер Олаф Шольц и украинский лидер Владимир Зеленский в рамках телефонного разговора обсудили текущую ситуацию в Незалежной. В ходе диалога глава кабмина Германии подчеркнул, что Берлин будет и дальше поддерживать Киев.

"Канцлер подтвердил, что Германия продолжит поддерживать Украину с учётом текущих приоритетов в области энергетической инфраструктуры и противовоздушной обороны", — заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт в беседе с журналистами.

Он уточнил, что стороны затронули тему военно-политического и гуманитарного положения на Украине в преддверии саммита "Большой двадцатки" (G20).

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Лайф напоминает, что в конце октября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер пообещал Украине дальнейшую всестороннюю поддержку со стороны Берлина. Заявление он озвучил в ходе рабочей поездки в Киев.

Обложка ©

Getty Images / Michael Kappeler

Никита Осипов

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