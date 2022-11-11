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11 ноября, 17:00

Кравцов: Выпускники школ в новых регионах РФ в 2023 году получат аттестаты без экзаменов

Выпускники школ в четырёх новых российских субъектах в 2023 году получат аттестаты без экзаменов. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Что касается итоговых оценок и следующего года, мы договорились и с учителями обсудили, что в следующем году аттестаты будут выдаваться на основе текущих школьных оценок", — сказал министр в разговоре с журналистами.

Он также отметил, что все образовательные учреждения в новых регионах должны будут перейти на российские стандарты обучения до 2028 года.

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Ранее Кравцов сообщил, что сдача ЕГЭ на освобождённых территориях Украины будет обязательной только через пять лет. Сейчас ребята могут сдать экзамены по желанию.

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Shutterstock

Наталья Исакова

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