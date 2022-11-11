Кравцов: Выпускники школ в новых регионах РФ в 2023 году получат аттестаты без экзаменов
Выпускники школ в четырёх новых российских субъектах в 2023 году получат аттестаты без экзаменов. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Что касается итоговых оценок и следующего года, мы договорились и с учителями обсудили, что в следующем году аттестаты будут выдаваться на основе текущих школьных оценок", — сказал министр в разговоре с журналистами.
Он также отметил, что все образовательные учреждения в новых регионах должны будут перейти на российские стандарты обучения до 2028 года.
Ранее Кравцов сообщил, что сдача ЕГЭ на освобождённых территориях Украины будет обязательной только через пять лет. Сейчас ребята могут сдать экзамены по желанию.
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