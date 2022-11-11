Кравцов: Выпускники школ в новых регионах РФ в 2023 году получат аттестаты без экзаменов

Выпускники школ в четырёх новых российских субъектах в 2023 году получат аттестаты без экзаменов. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Что касается итоговых оценок и следующего года, мы договорились и с учителями обсудили, что в следующем году аттестаты будут выдаваться на основе текущих школьных оценок", — сказал министр в разговоре с журналистами.

Он также отметил, что все образовательные учреждения в новых регионах должны будут перейти на российские стандарты обучения до 2028 года.