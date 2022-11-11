В Варшаве проходит многотысячный марш националистов

В Варшаве националисты устроили многотысячный марш в честь Дня независимости Польши, который отмечается в стране уже в 104-й раз. Стоит отметить, что в 2022 году шествие проходит под лозунгом "Сильный народ, великая Польша".

Многотысячный марш в честь Дня независимости Польши. Видео © Twitter / playbyplAysmont (4-7) / Piotr Woyciechowski

В соцсетях уже появились видео, на которых запечатлено, что людей на улицах Варшавы окружает красный огонь. Дело в том, что митингующие взрывают петарды и жгут фаеры, однако это запрещено. Видно также, что националисты размахивают флагами и поют песни.

Стоит отметить, что высшее руководство республики формально не участвует в мероприятии, однако среди шествующих очевидцы заметили министра юстиции и генпрокурора Збигнева Зёбро. В центр Варшавы стянуты полицейские. Добавим, что из-за действий митингующих уже возникли сложности на дорогах.