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11 ноября, 16:52

В Варшаве проходит многотысячный марш националистов

В Варшаве националисты устроили многотысячный марш в честь Дня независимости Польши

<p>Многотысячный марш в честь Дня независимости Польши. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/DominikSerwacki/status/1591089597299425281" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Dominik Serwacki</a></p>

Многотысячный марш в честь Дня независимости Польши. Обложка © Twitter / Dominik Serwacki

В Варшаве националисты устроили многотысячный марш в честь Дня независимости Польши, который отмечается в стране уже в 104-й раз. Стоит отметить, что в 2022 году шествие проходит под лозунгом "Сильный народ, великая Польша".

Многотысячный марш в честь Дня независимости Польши. Видео © Twitter / playbyplAysmont (4-7) / Piotr Woyciechowski

В соцсетях уже появились видео, на которых запечатлено, что людей на улицах Варшавы окружает красный огонь. Дело в том, что митингующие взрывают петарды и жгут фаеры, однако это запрещено. Видно также, что националисты размахивают флагами и поют песни.

Стоит отметить, что высшее руководство республики формально не участвует в мероприятии, однако среди шествующих очевидцы заметили министра юстиции и генпрокурора Збигнева Зёбро. В центр Варшавы стянуты полицейские. Добавим, что из-за действий митингующих уже возникли сложности на дорогах.

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Ранее Лайф писал, что в конце октября члены профсоюза попробовали забетонировать вход в депутатский офис премьера Польши Матеуша Моравецкого в Катовице. Активисты движения "Август 80" каждый понедельник пытались встретиться с политиком в этом месте, чтобы поговорить по поводу нехватки угля и его возросшей стоимости.

Никита Осипов
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