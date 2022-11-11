Турчак встретился с депутатами-добровольцами, которые отправились в зону СВО

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак встретился с депутатами-добровольцами, которые участвуют в спецоперации на Украине. В ходе беседы политик узнал о достигнутых парламентариями результатах, а также поинтересовался условиями несения службы.

Турчак встретился с отправившимися в зону СВО депутатами. Видео © Telegram / WarGonzo

"Депутаты Дмитрий Саблин, Дмитрий Хубезов, Сергей Сокол, Олег Голиков, Олег Колесников, Евгений Первышов, Александр Бородай, Виталий Милонов и Бадма Башанкаев ушли добровольцами на фронт и вместе с другими военнослужащими и мобилизованными выполняют боевые задачи", — рассказали в пресс-службе ЕР.

Как сообщается в телеграм-канале военкора Семёна Пегова WarGonzo, недавно в Донбассе было создано подразделение из отправившихся на фронт депутатов — БАРС "Каскад". Его командиром стал зампред Комитета Госдумы по обороне и лидер "Боевого братства" Дмитрий Саблин. В дзен-канале WarGonzo было опубликовано десятиминутное видео встречи Турчака с депутатами. Парламентарии отметили, что не сомневаются в успешном исходе СВО, а также поблагодарили соотечественников за поддержку.