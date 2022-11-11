Байден считает, что миру нужно скорее отказываться от ископаемого топлива на фоне СВО РФ

Президент США Джо Байден считает, что на фоне проведения Россией специальной военной операции на Украине миру необходимо скорее сокращать зависимость от ископаемого топлива. Об этом он заявил во время выступления на 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в египетском Шарм-эль-Шейхе.

По словам американского лидера, спецоперация РФ "лишь делает более срочной необходимость ухода мира от зависимости от ископаемого топлива". Он отнёс её к факторам, которые якобы "обостряют нехватку продовольствия" и провоцируют скачки цен на энергоносители.