Минэкономразвития назвало предвзятым решение США лишить экономику РФ рыночного статуса

Решение Минторга США больше не считать российскую экономику рыночной является предвзятым и сугубо политическим. Такую оценку этому шагу Вашингтона дало Минэкономразвития РФ.

В ведомстве напомнили, что пересмотр статуса был начат после начала специальной военной операции и всего через полгода после того, как Минторг США подтвердил, что экономика России остаётся рыночной.

"Это решение США нелогично не только из-за того, что наша "нерыночность" устанавливается на основании обстоятельств, которые были созданы самими США. Для практического применения этого решения требуется, чтобы на рынок США поставлялись российские товары. Российский экспорт уже практически полностью остановлен целым набором санкционных мер", — говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития РФ.