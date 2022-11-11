Украинские войска обстреляли пригород Новой Каховки

Украинские войска нанесли удар по пригороду Новой Каховки, в результате оказались разрушены несколько жилых домов. Об этом сообщил глава Администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев. По его словам, ВСУ подвергли артиллерийскому обстрелу село Корсунка.

Он также добавил, что всё говорит о приближении украинских подразделений к правому берегу реки Днепр. При этом глава администрации отметил, что Каховская ГЭС продолжает работать вопреки интенсивным обстрелам. Однако дальнейшее функционирование станции под вопросом, так как она разделяет правый и левый берег Днепра.