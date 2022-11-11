ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 ноября 2022, 16:01

Украинские войска обстреляли пригород Новой Каховки

Украинские войска нанесли удар по пригороду Новой Каховки, в результате оказались разрушены несколько жилых домов. Об этом сообщил глава Администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев. По его словам, ВСУ подвергли артиллерийскому обстрелу село Корсунка.

"Пострадали жилые дома, автомобили, линии электропередачи", — приводит РИА "Новости" слова Леонтьева.

Он также добавил, что всё говорит о приближении украинских подразделений к правому берегу реки Днепр. При этом глава администрации отметил, что Каховская ГЭС продолжает работать вопреки интенсивным обстрелам. Однако дальнейшее функционирование станции под вопросом, так как она разделяет правый и левый берег Днепра.

На левом берегу Днепра возводится надёжная оборонительная линия
На левом берегу Днепра возводится надёжная оборонительная линия

Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ завершили переброску войск с правого берега Днепра. Потерь личного состава, вооружения, техники и материальных средств не допущено. О начале перегруппировки МО РФ сообщило 10 ноября.

BannerImage

Getty Images / Metin Aktas

Наталья Исакова
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar