Политолог предрёк конец политической карьеры Трампа

Результаты недавних выборов в Конгресс США, в ходе которых у республиканцев не получилось разнести демократов, показали, что эта избирательная кампания символизирует конец политической карьеры 45-го американского лидера Дональда Трампа. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявил журналист и политолог Георгий Бовт.

"Эта избирательная кампания на нём поставила клеймо. Он больше не палочка-выручалочка, он больше не тянет Республиканскую партию наверх, сейчас будет идти активный поиск того, кто сможет победить Трампа на промежуточных выборах и выдвинуться от Республиканской партии вместо него", — отметил журналист.

По мнению эксперта, именно демократы проделали эффективную работу, а некоторые кандидаты, которых поддерживал Трамп, в итоге проиграли. Бовт добавил, что если миллиардер решит пойти на второй президентский срок, то может не справиться с внутрипартийными выборами. Предпосылок к этому пока нет — все опросы дают Трампу уверенный перевес по отношению к потенциальным соперникам, однако журналист убеждён, что ситуация изменится в худшую для предпринимателя сторону.