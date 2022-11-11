Лукашенко пригрозил чиновникам "бедой" за нарушение дисциплины и разболтанность
Лукашенко: Меня больше всего бесит, когда нет дисциплины и порядка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что на своём посту ему сложно мириться с отсутствием дисциплины и порядка и "разболтанностью" в некоторых вопросах. Об этом он высказался в пятницу на совещании по восстановлению мелиорированных земель.
"Больше всего спустя уже много лет работы президентом меня просто в шок вводит и бесит, когда нет дисциплины и порядка. Когда нет системы, когда разболтанность какая-то", — сказал политик.
Лукашенко отметил, что не является сторонником жёстких ограничений, но если чиновники не начнут шевелиться, он пообещал им "беду".
"Если у нас будет всё нормально в экономике, нам не страшны никакие войны, их просто не будет. Поэтому я порой очень жёстко ставлю некоторые задачи", — пояснил свою позицию белорусский лидер.
Ранее Лукашенко посетил чемпионат по колке дров среди журналистов под Минском и провёл там мастер-класс. Президент Белоруссии по традиции вспомнил и о жителях ближнего зарубежья, где сложилась нелёгкая ситуация с энергоресурсами, и пригласил "латышей, литовцев и поляков" поучиться рубить дрова.