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11 ноября, 16:13

Лукашенко пригрозил чиновникам "бедой" за нарушение дисциплины и разболтанность

Лукашенко: Меня больше всего бесит, когда нет дисциплины и порядка

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что на своём посту ему сложно мириться с отсутствием дисциплины и порядка и "разболтанностью" в некоторых вопросах. Об этом он высказался в пятницу на совещании по восстановлению мелиорированных земель.

"Больше всего спустя уже много лет работы президентом меня просто в шок вводит и бесит, когда нет дисциплины и порядка. Когда нет системы, когда разболтанность какая-то", — сказал политик.

Лукашенко отметил, что не является сторонником жёстких ограничений, но если чиновники не начнут шевелиться, он пообещал им "беду".

"Если у нас будет всё нормально в экономике, нам не страшны никакие войны, их просто не будет. Поэтому я порой очень жёстко ставлю некоторые задачи", — пояснил свою позицию белорусский лидер.

Лукашенко заявил, что раньше относился к Зеленскому как к сыну

Лукашенко заявил, что раньше относился к Зеленскому как к сыну

Ранее Лукашенко посетил чемпионат по колке дров среди журналистов под Минском и провёл там мастер-класс. Президент Белоруссии по традиции вспомнил и о жителях ближнего зарубежья, где сложилась нелёгкая ситуация с энергоресурсами, и пригласил "латышей, литовцев и поляков" поучиться рубить дрова.

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Сайт президента Белоруссии

Марина Калегина

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