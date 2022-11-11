Политолог объяснил протестом против социального угнетения рост числа митингующих в Европе

Всё больше людей в Европе выходят на митинги против политики противостояния с Россией, от которой страдают рядовые граждане стран ЕС. И это будет продолжаться, пока Евросоюз не поменяет свою позицию, рассказал Лайфу глава Евразийского аналитического клуба политолог Никита Мендкович.

Протестные настроения в Европе только растут, считает эксперт. Он привёл в пример масштабный "Марш мира" в Италии 6 ноября, а также Германию, где с сентября провели более 4,4 тысячи митингов. И это, по словам политолога, только продолжится.

"Этот [протестный] тренд в Европе продержится, потому что является формой протеста против усиливающегося социального угнетения из-за агрессивных действий Европейского союза и США против России", — считает Мендкович.

По его словам, из-за антироссийской политики в Европе объективно страдает уровень жизни рядовых граждан, а также интересы малого и среднего бизнеса.

"В долгосрочной перспективе элиты надеются из этого извлечь какие-то выгоды, но большинство населения страдает, поэтому протест против участия в антироссийской агрессии является одной из форм протеста против социального угнетения", — сказал политолог.

Однако он считает, что массовое недовольство людей пока никак не влияет на политику ЕС. Например, в Италии приходящие к власти новые партии вынуждены подчиняться диктату США.