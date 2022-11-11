Как США сами себя высекли, признав экономику России нерыночной Экономист Александр Роджерс — о последствиях попытки Минторга США ввести дополнительные барьеры для торговли с Россией. 11 ноября, 13:45 Обложка © Shutterstock / KIRSANOV YURY

Министерство торговли США назвало экономику Российской Федерации нерыночной. Формально обосновывается это тем, что "на момент проведения обзора 2021 года, в котором были отражены экономические события, произошедшие в период 2002–2021 годов, рост участия российского правительства в своей экономике приблизил страну к порогу статуса нерыночной в соответствии с установленными законом критериями. Однако после публикации обзора за 2021 год ориентированные на рынок экономические реформы в России ещё больше откатились назад".

Вот уж, что называется, "вы так пишете, будто это что-то плохое". А, например, с точки зрения экономистов, продвигающих идею социал-либерального синтеза, чем больше государство зарабатывает самостоятельно, тем меньше ему нужно собирать налогов с населения. Более того, современные реалии доказывают, что госкапитализм в современных условиях является наиболее эффективной формой собственности.

И, кстати, наиболее демократической. Потому что страны, где доминирует частный капитал, практически неизбежно превращаются в олигархии. И политические партии в таких странах фактически принадлежат их основным спонсорам (олигархам, строго по определению из учебника политологии), лоббируя их бизнес-интересы.

Но вернёмся к статусу рыночной/нерыночной экономики, который раздаёт Министерство торговли США. Некоторые экономисты либеральной направленности стращают, что признание экономики России нерыночной может привести к введению антидемпинговых пошлин. Но нам на это глубоко наплевать.

Во-первых, потому что объём прямой торговли между Россией и США относительно небольшой: в 2021 году он составил 34 миллиарда долларов (экспорт — 17,5 миллиарда, импорт — 16,8 миллиарда долларов). Причём по ключевым позициям нашего экспорта (титан, древесина, радиоактивные материалы и прочее) Штатам совершенно негде взять альтернативных поставщиков, их попросту не существует в природе. Поэтому все возможные пошлины будет платить в итоге конечный американский потребитель (это вечная проблема различных пошлин, основной аргумент против излишнего протекционизма).

Во-вторых, потому что США уже ввели против Российской Федерации более 10 тысяч различных санкций. И вряд ли уже смогут придумать ещё что-то новое. Как минимум, чтобы оно было чувствительным и мы его вообще заметили.

Ещё те же либеральные экономисты признают, что "факт нахождения в группе первого рейтинга стран с рыночной экономикой, в принципе, чисто символический". США, например, не вступают в ОПЕК, потому что считают её нерыночной и она занимается не спросом и предложением, а только регулированием цен. Несмотря на это, объёмы поставок нефти и её цену определяют "не рыночные" США, а ОПЕК.

Кстати, и Китай также, по мнению американского Министерства торговли, не является "рыночной экономикой". Что не мешает ему успешно торговать со всем миром (при этом дефицит торгового баланса США с Китаем в этом году уже превысил 315 миллиардов долларов и продолжает ухудшаться). Всё, что могут по этому поводу выдавить из себя либеральные экономисты: будто всем приходится торговать с Китаем "с опаской". Но в чём это выражается на практике, непонятно.

То есть никакой практической ценности у рыночного статуса, которого лишило нашу экономику Министерство торговли США, нет. Как и никаких особых неудобств у нерыночного. России от этих перемен ни холодно ни жарко.

Авторы Александр Роджерс