Записаться в добровольцы СВО теперь можно на сайте мэра Москвы

На сайте мэра и Правительства Москвы появилась услуга по онлайн-записи в добровольцы для участия в специальной военной операции на Украине.

"Поступившие в добровольческие отряды граждане и их семьи получат денежные выплаты, льготы и другие меры поддержки", — сказано на странице.

Там также отмечается, что москвичи могут записаться в добровольческий отряд по собственному желанию. Для этого нужно быть мужчиной в возрасте от 20 лет и иметь гражданство РФ. Также должны быть пройдены военная служба или военные сборы.

Кроме того, к поступлению допускаются граждане, которые занимаются стрелковыми видами спорта, состоят в охотничьей организации, казачьей общине или проходили службу в силовом ведомстве. В случае если человек не соответствует этим требованиям, ему предлагается быть волонтёром в одном из штабов. Перед вступлением в добровольческий отряд участники проходят медкомиссию.