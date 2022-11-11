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Опубликовано 11 ноября 2022, 16:33

Записаться в добровольцы СВО теперь можно на сайте мэра Москвы

На сайте мэра и Правительства Москвы появилась услуга по онлайн-записи в добровольцы СВО

На сайте мэра и Правительства Москвы появилась услуга по онлайн-записи в добровольцы для участия в специальной военной операции на Украине.

"Поступившие в добровольческие отряды граждане и их семьи получат денежные выплаты, льготы и другие меры поддержки", — сказано на странице.

Там также отмечается, что москвичи могут записаться в добровольческий отряд по собственному желанию. Для этого нужно быть мужчиной в возрасте от 20 лет и иметь гражданство РФ. Также должны быть пройдены военная служба или военные сборы.

Кроме того, к поступлению допускаются граждане, которые занимаются стрелковыми видами спорта, состоят в охотничьей организации, казачьей общине или проходили службу в силовом ведомстве. В случае если человек не соответствует этим требованиям, ему предлагается быть волонтёром в одном из штабов. Перед вступлением в добровольческий отряд участники проходят медкомиссию.

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Ранее Лайф сообщал о том, что депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев, участвующих в спецоперации на Украине.

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Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Илья Суриков
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