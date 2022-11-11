Криптобиржа FTX заявила о банкротстве
Криптовалютная биржа FTX, к которой в последние дни было приковано внимание всего рынка, объявила о банкротстве. Заявление об этом появилось в пятницу в твиттере FTX Digital Markets. Компания инициировала процедуру в соответствии со статьёй 11 Кодекса США о банкротстве, чтобы у неё была возможность продолжать деятельность, пока она пытается расплатиться по долгам. Гендиректор криптобиржи Сэм Бэнкман-Фрид при этом ушёл в отставку, а новым CEO компании станет Джон Рэй III.
"FTX и 130 аффилированных с ней компаний подали заявления о банкротстве в суд Делавэра, чтобы начать упорядоченный процесс оценки и монетизации активов в интересах всех заинтересованных лиц", — говорится в заявлении компании.
Напомним, что в последние недели биржа столкнулась с дефицитом ликвидности: цена на токены резко обвалилась, а пользователи вывели почти шесть миллиардов долларов. Кроме того, комиссия по ценным бумагам и биржам США занялась расследованием в отношении компании. Регулятор выясняет, не злоупотребляла ли она средствами клиентов.
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Лайф анонсировал падение крипторынка ещё весной этого года. Тренд на снижение стоимости цифровых валют тогда уже наметился, и были признаки, что он продолжится. А накануне, 10 ноября, стоимость самой популярной в мире цифровой валюты — биткоина — упала до $15,844 тысячи. В последний раз стоимость этой криптовалюты опускалась ниже $16 тысяч в ноябре 2020 года.
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