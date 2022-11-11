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11 ноября, 16:49

Россия запретила въезд сестре и братьям Байдена

Россия запретила въезд для 200 граждан США

Россия вводит запрет на въезд для 200 граждан США, в числе которых представители органов власти, законодатели, а также их родственники. Такая мера принята в ответ на всё новые персональные санкции против официальных лиц РФ, деятелей культуры и других россиян со стороны Америки, сообщает российский МИД.

"В ответ на постоянно вводимые администрацией Джо Байдена всё новые персональные санкции не только против российских официальных лиц, представителей деловых кругов и общественности, деятелей культуры, но и тех, кто по тем или иным причинам неугоден Вашингтону, на основе взаимности вводится запрет на въезд в Российскую Федерацию в отношении 200 граждан США", — говорится в сообщении.

В частности, под санкции подпали сестра президента США Валери Байден Оуэнс и два его брата Джеймс и Френсис Байден. Кроме того, запрет на въезд распространяется на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, американских министра образования Мигеля Кардону, министра труда Мартина Уолша, министра внутренних дел Дебру Холлан, а также на пасынка главы Пентагона Реджинальда Хилла.

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LIFE / Владимир Суворов

Варвара Романова
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