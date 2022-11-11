Британец признался в шпионаже в пользу России из-за "ненависти к своей стране"

Бывший охранник посольства Великобритании в Германии, британский подданный Дэвид Смит признался в шпионаже в пользу России. Об этом в пятницу сообщил телеканал Sky News. Гражданину Смиту вменяли сбор секретной информации о деятельности британских госслужащих, их адресах и телефонах, ксерокопий документов и записей камер видеонаблюдения. Эти сведения, по версии британских спецслужб, он якобы передавал российскому генерал-майору по имени Сергей Чухуров.

В августе 2021 года Смита задержали и экстрадировали в Великобританию. Его дело слушалось в лондонском уголовном суде Олд-Бейли. В отношении предполагаемого шпиона выдвинуто восемь пунктов обвинений в нарушении закона о гостайне, он признал вину по всем. По версии британских СМИ, в суде мужчина рассказал, что решил выдавать государственные секреты "из-за ненависти к своей стране".