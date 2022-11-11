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11 ноября, 16:55

АТОР: Четыре российских туроператора запустят чартеры в Таиланд

Четыре российских туроператора запустят чартерные программы в Таиланд. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Туроператоры Fun & Sun, Coral Travel, Anex Tour и "Интурист" анонсировали новые чартерные программы в Таиланд. Это чартеры Azur Air из Москвы на Пхукет. И впервые после пандемии — чартеры из Москвы в Паттайю. Получат новые прямые рейсы в Таиланд и туристы из десяти регионов России", — говорится в сообщении.

Отправиться в Таиланд на чартерах также смогут жители Санкт-Петербурга, Новосибирска, Иркутска, Красноярска, Хабаровска, Кемерова, Казани, Тюмени и Уфы. В АТОР уточнили, что полёты начнутся с конца ноября. Стоимость туров на Пхукет на восемь ночей начинается от 78,2 тысячи рублей на одного человека.

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Авиаперелёты из Москвы в Ереван подешевели в 30 раз, а в Стамбул — в семь раз

А ранее Лайф сообщал, что Россия и Таиланд ведут переговоры по возобновлению прямого авиасообщения, которое было остановлено из-за пандемии коронавируса. Почти за два года турпоток между государствами значительно упал. К примеру, если в 2019 году речь шла о почти полутора миллионах туристов, то в 2021 году этот показатель упал до 117,5 тысячи.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова
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