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Регион
Опубликовано 11 ноября 2022, 17:26
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Телеканал RTД выпустил документальный фильм о бойцах ЧВК "Вагнер"

Телеканал RTД выпустил документальный фильм "ЧВК "Вагнер". Контракт с Родиной". В ленте показаны эксклюзивные кадры боёв, которые ведут бойцы военной организации, в том числе действия штурмовых групп, разведки и системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает RT.

Также военные впервые рассказали, для чего участвуют в спецоперации на Украине, как организована работа в их группе и чем они помогают жителям освобождённых населённых пунктов.

"Как попадают бойцы в ЧВК, обижает ли их слово "наёмник", ради чего они участвуют в СВО, об этом наш фильм", — говорится в анонсе ленты.

Лайф публикует видео изнутри "ЧВК Вагнер центра" в Петербурге
Лайф публикует видео изнутри "ЧВК Вагнер центра" в Петербурге

А ранее ветеран "Вагнера" раскрыл мобилизованным скрытую опасность в зоне СВО. Особенно много ловушек спрятано в опавшей листве, поэтому не следует без необходимости углубляться в лесополосу, предупредил он.

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Кадр из фильма Doc.rt.com

Наталья Исакова
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