Телеканал RTД выпустил документальный фильм о бойцах ЧВК "Вагнер"

Телеканал RTД выпустил документальный фильм "ЧВК "Вагнер". Контракт с Родиной". В ленте показаны эксклюзивные кадры боёв, которые ведут бойцы военной организации, в том числе действия штурмовых групп, разведки и системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает RT.

Также военные впервые рассказали, для чего участвуют в спецоперации на Украине, как организована работа в их группе и чем они помогают жителям освобождённых населённых пунктов.

"Как попадают бойцы в ЧВК, обижает ли их слово "наёмник", ради чего они участвуют в СВО, об этом наш фильм", — говорится в анонсе ленты.