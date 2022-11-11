Телеканал RTД выпустил документальный фильм о бойцах ЧВК "Вагнер"
Телеканал RTД выпустил документальный фильм "ЧВК "Вагнер". Контракт с Родиной". В ленте показаны эксклюзивные кадры боёв, которые ведут бойцы военной организации, в том числе действия штурмовых групп, разведки и системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает RT.
Также военные впервые рассказали, для чего участвуют в спецоперации на Украине, как организована работа в их группе и чем они помогают жителям освобождённых населённых пунктов.
"Как попадают бойцы в ЧВК, обижает ли их слово "наёмник", ради чего они участвуют в СВО, об этом наш фильм", — говорится в анонсе ленты.
А ранее ветеран "Вагнера" раскрыл мобилизованным скрытую опасность в зоне СВО. Особенно много ловушек спрятано в опавшей листве, поэтому не следует без необходимости углубляться в лесополосу, предупредил он.
Кадр из фильма Doc.rt.com